Смертельное ДТП на остановке в Хмельницком: суд избрал меру пресечения водителю

В аварии погибли три человека.

В Хмельницком городской районный суд избрал меру пресечения 27-летнему водителю, подозреваемого в совершении ДТП на остановке общественного транспорта. Авария унесла жизни трех женщин.

Об этом сообщает "Суспільне".

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога. Он будет находиться под стражей до 16 января 2025 года.

Отмечается, во время судебного заседания следователь Максим Корольчук и прокурор Антон Вендель просили для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Как сообщалось, утром 18 ноября в Хмельницком водитель на скорости влетел в остановку. В результате ДТП три женщины (60, 56 и 53 лет), стоявшие в тот момент на остановке, от полученных травм погибли.

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