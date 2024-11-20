Страшный гул в небе над Киевом: что происходит

В КГГА объяснили причину шума и уверяют, что нет повода для беспокойства.

Киевлян напугал громкий гул в небе над столицей, который хорошо слышат жители левого берега Киева.

В Сети люди активно обсуждают необычный шум за окном, который похож на гул турбин самолета – шум то приближается, то удаляется.

Мощный гул жители Позняков и Русановки слышат уже более полутора часов. Людей интересует, что происходит.

"Шум реально немного ужасающий. Я думала может авиация наша летит, а оно еще сильнее начало шуметь и как будто где-то близко. Напуганы мы этими звуками нормально так", – пишет киевлянка Маргарита.

В Департаменте муниципальной безопасности КГГА уверяют, что ничего страшного или необычного не происходит – на ТЭЦ сбрасывают пар, поэтому возникает шумовой эффект, который слышат жители города.

"На одной из ТЭЦ происходит технологический сброс пара. Выполняются технологические работы, то есть ничего страшного не произошло, нет повода для волнений. Такие работы уже не раз выполнялись. Они абсолютно безопасны. Раньше их выполняли ночью или под утро, а сейчас из-за аварийной ситуации пар сбрасывают в светлое время суток", – объяснили ТСН.ua в департаменте.

Сколько будет продолжаться гул, пока неизвестно.

Как объясняют специалисты, когда ТЭЦ выйдет на нормальный режим работы – гул прекратится. Ничего страшного или опасного в этом нет.

Позже в КГГА сообщили, что технологический шум в Киеве связан с работой большого теплоисточника на правом берегу города.

"Это неотъемлемая часть производственного процесса, поскольку речь идет о большом по масштабам оборудовании. Более подробная информация не предоставляется из соображений безопасности", – объясняют ТСН.ua в КГГА.

В мэрии добавляют, что это никоим образом не несет угрозы или рисков – это контролируемый производственный процесс.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что Киевское море рекордно обмелело: эколог назвал возможные причины и угрозы.

Шум генератора мешает жильцам! Как можно урегулировать ситуацию?

Читайте также:

Загадочные взрывы в Киеве: ученый объяснил, что это было и при чем здесь скорость "Кинжала"

Отопительный сезон 2024-2025: почему до сих пор холодно в домах Киева и когда ожидать блекаута

Транспорт будущего в Киеве: "светят" столицы водородные троллейбусы