Страшний гул у небі над Києвом: що відбувається 

У КМДА пояснили причину шуму та запевняють, що немає приводу для хвилювань.

Киян налякав гучний гул у небі над столицею, який добре чують мешканці лівого берега Києва.

У Мережі люди активно обговорюють незвичний шум за вікном, який нагадує гул турбін літака – шум то наближається, то віддаляється.

Потужний гул мешканці Позняків та Русанівки чують вже понад півтори години. Людей цікавить, що відбувається.

"Шум реально трошки жахаючий. Я думала може авіація наша летить, а воно ще дужче почало шуміти і наче десь близько. Налякані ми цими звуками нормально так", – пише киянка Маргарита.

У Департаменті муніципальної безпеки КМДА запевняють, що нічого страшного чи незвичного не відбувається – на ТЕЦ скидають пару, тому виникає такий шумовий ефект, який чують мешканці міста.

"На одній із ТЕЦ відбувається технологічний скид пару. Виконуються технологічні роботи, тобто нічого страшного не сталося, немає приводу для хвилювань. Такі роботи вже не раз виконувалися. Вони абсолютно безпечні. Раніше їх виконували вночі або під ранок, а зараз через аварійну ситуацію пару скидають у світлий час доби", – пояснили ТСН.ua у департаменті.

Скільки триватиме гул, поки не відомо.

Як пояснюють фахівці, коли на ТЕЦ вийдуть на нормальний режим роботи – гул припнеться. Нічого страшного чи небезпечного у цьому немає.

Пізніше у КМДА повідомили, що технологічний шум у Києві повʼязаний із роботою великого теплоджерела на правому березі міста.

"Це невідʼємна частина виробничого процесу, оскільки йдеться про велике за масштабами обладнання. Більш детальна інформація не надається з міркувань безпеки", – пояснюють ТСН.ua в КМДА.

Водночас у мерії додають, що це жодним чином не несе загрози чи ризиків – це контрольований виробничий процес.

Раніше ТСН.ua розповідав, що Київське море рекордно обміліло: еколог назвав можливі причини та загрози.

Шум генератора заважає жильцям! Як можна врегулювати ситуацію?

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