Транспорт майбутнього у Києві: чи "світять" столиці водневі тролейбуси

Вже розроблено транспорт, який може рухатися на автономному ході понад 20 кілометрів.

Незважаючи на війну, українські виробники продовжують виконувати роботи з розробки нового міського транспорту, який, ймовірно, може бути значно ефективніший, ніж наявні зразки міських тролейбусів у Києві.

Нещодавно на щорічній виставці, присвяченій міському транспорту та благоустрою, українська компанія ТОВ "Політехносервіс" представила інноваційну модель тролейбуса, оснащену водневою установкою.

Як повідомляли у Мережі, водневі тролейбуси є більш екологічними та економічно вигідними в експлуатації, а використання водню як палива значно знижує викиди вуглекислого газу, що допомагає покращити екологічну ситуацію у великих містах.

Що планують купувати у КМДА?

Тож ТСН.ua поцікавився у КМДА, чи планує місто купувати такі тролейбуси, аби покращити екологічну ситуацію у столиці.

Відомо, що сучасний стан міського транспорту не найкращий, через відключення електроенергії та ворожі обстріли.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" на запит ТСН.ua відповіли, що вже розпочали закупівлю тролейбусів, проте інших моделей із низькою підлогою.

"Наразі КП "Київпастранс" проведено закупівлю тролейбусів довжиною понад 11,9 та понад 18,5 метрів з 100% низьким рівнем підлоги", – повідомив ТСН.ua Андрій Коваленко, директор із виробництва КП "Київпастранс".

На Троєщині в Києві поблизу зупинки згорів тролейбус

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА додають, що ця закупівля проводилась за правилами Європейського інвестиційного банку.

"Наразі відбулося розкриття пропозицій, тобто місто тільки очікує погодження від банку та виділення необхідних коштів на придбання. Зроблені лише перші кроки щодо закупівлі нових тролейбусів, але справа ще не дійшла до перерахунку коштів чи постачання нового транспорту з низькою підлогою", – пояснюють у департаменті.

Чи будуть купувати водневі тролейбуси?

Щодо водневих тролейбусів, то у департаменті додають, що це нова модель транспорту, який був лише продемонстрований на виставці. Поки виробник не надавав офіційних характеристик нового транспорту та не звертався до міста з цією пропозицією. Відповідно, така закупівля не розглядалася.

"Зазначаємо, що підприємство може розглянути можливість придбання транспорту, вказаного в запиті, за умови наявності у нього сертифікатів відповідності та успішного проходження відповідних випробувань, які підтвердять безпеку його використання", – зазначає Андрій Коваленко.

Нові тролейбуси мають автономний хід / Фото з відкритих джерел

Що каже виробник тролейбусів

Як з’ясував ТСН.ua, поки зарано говорити про наявність саме тролейбуса на водневій установці.

У ТОВ "Політехносервіс" нам пояснили, що на згаданій виставці дійсно був представлений новий тролейбус вітчизняного виробництва, але він не був водневий.

"Наш новий тролейбус має великий автономний хід – понад 20 кілометрів, що дуже актуально під час відключення електроенергії. І це дійсно наша унікальна розробка. Поруч із тролейбусом на виставці була продемонстрована воднева установка, теоретично вона може бути встановлена у наші тролейбуси. До речі, такий проєкт планувався, але з початком повномасштабної війни не був реалізований. Тобто тролейбус на водневій установці мав би з’явитися, але поки цього не сталося", – пояснив ТСН.ua Микола Кугут, директор ТОВ "Політехносервіс".

Він додає, що це можливо у перспективі. Компанія має все обладнання для виробництва водневого тролейбуса.

"Ми готові до співпраці з замовником, якому цікаві такі тролейбуси зараз або у майбутньому. Якість нашого тролейбуса на одному рівні з європейськими виробниками, а вартість на 40% нижча порівняно з ними", – розповідає Микола Кугут.

Наразі компанія працює над реалізацією тролейбусів на автономному ході, що дозволяє їх ефективно використовувати у місцях, де відсутня контактна мережа.

Нові тролейбуси закуповують інші українські міста Миколаїв, Чернівці, Вінниця. До речі, тролейбуси ззовні оформлюють у різний колір та прикрашають відповідною символікою певного міста-замовника.

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