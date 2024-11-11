12 листопада — яке церковне свято, чому не можна виносити сміття з будинку

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 12 листопада, в православному календарі день пам’яті святого священномученика Йосафата. Святий священномученик Йосафат (в миру — Василь Кунцевич) був архієпископом Полоцьким і мучеником, який прославився своїм служінням у боротьбі за єдність Православної Церкви з Римом і захистом православної віри. Його життєвий шлях є прикладом великої віри, духовної відданості і любові до Бога та людей.

Василь Кунцевич народився 17 листопада 1580 року в місті Вітебськ (тепер Білорусь). Він походив із благочестивої родини, яка була глибоко вірною православною. Ще в юному віці він виявив бажання присвятити своє життя служінню Богу. У 1604 році Василь вступив до монастиря у Вільно, де прийняв монаше ім'я Йосафат.

Після постригу в монахи святий Йосафат продовжував своє духовне вдосконалення. Завдяки своїй глибокій вірі, мудрості та розважливості, він здобув повагу серед братії. 1617 року Йосафат був призначений архімандритом монастиря в Вітебську, де він почав активно займатися благочинням і духовним вихованням.

1617 року Йосафат був обраний архієпископом Полоцьким, що стало важливим етапом у його житті. Як архієпископ він активно пропагував ідею єдності Православної Церкви з Римом, що було важливим кроком у контексті історичних подій того часу. Йосафат намагався повернути багато православних церков до єдності з Римським престолом і підтримував духовне оновлення серед пастви. Попри його прагнення до єдності, це викликало велику опозицію серед ряду православних, які не бажали приймати католицьке вплив. Йосафат відстоював свою позицію на основі християнських принципів і віри, а також намагався зберегти права православних у Речі Посполитій.

Святий Йосафат зазнав мученицької смерті 12 листопада 1623 року. Після того, як Йосафат відмовився відмовитися від своїх переконань і залишити єдність з Римом, він був убитий місцевими православними, які вважали його зрадником віри. Його вбивство стало результатом релігійної ворожнечі того часу.

Прикмети 12 листопада

Народні прикмети 12 листопада / Фото: Unsplash

Дощить — до Нового року буде сиро і тепло.

Низько пливуть хмари — до похолодання.

Хмари пливуть проти вітру — чекайте на снігопад.

Що завтра не можна робити

Не варто після заходу сонця виносити з будинку сміття — вважається, що разом з ним ви винесете з оселі й фінансовий добробут родини. Також не слід дарувати квіти — коли вони засохнуть, то удача відвернеться від людини.

Що можна робити завтра

Це сприятливий день для роботи в саду і на городі. Можна закінчити всі справи, підготувати ділянку до зими. Вдалою буде купівля будь-якої вартісної речі.

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