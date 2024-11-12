Астрологічний прогноз на 12 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: вирішення важливих професійних питань потрібно розпочинати лише в тому разі, якщо є чітке розуміння мети, якої необхідно досягти, стратегії, як потрібно це зробити.

Символ дня: Чаша Грааль.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 3.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: рожеві перли, жовтий корал.

За якусь частину тіла відповідає: серце, судини.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, загрожують ускладненнями, тому не варто зволікати з їх лікуванням.

Харчування дня: необхідно виключити з раціону жирні та смажене продукти та алкоголь.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Магія та містика дня: можна проводити обряди та ритуали, які використовують цілющу силу води.

Сни дня: сни нинішньої носи є віщими і здійснюються за тиждень.

Табу дня: розбити посуд – погана прикмета.

Цитата дня: «Людям простіше заплатити за зло, ніж за добро. Тому що подяка – це тягар, а помста – задоволення» (Публій Корнелій Таціт).

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