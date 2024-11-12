Астрологический прогноз на 12 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: к решению важных профессиональных вопросов нужно приступать только в том случае, если есть четкое понимание цели, которой необходимо достичь, и стратегии относительно того, как нужно это сделать.
Символ дня: Чаша Грааля.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой.
Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.
За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: необходимо исключить из рациона жирные и жареные продукты и алкоголь.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие целебную силу воды.
Сны дня: сны нынешней носи являются вещими и сбываются через неделю.
Табу дня: разбить посуду – плохая примета.
Цитата дня: "Людям проще заплатить за зло, чем за добро. Потому что благодарность – это бремя, а месть - удовольствие" (Публий Корнелий Тацит).
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