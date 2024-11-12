Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 12 ноября

Астрологический прогноз на 12 ноября

Желтый коралл - счастливый камень дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: к решению важных профессиональных вопросов нужно приступать только в том случае, если есть четкое понимание цели, которой необходимо достичь, и стратегии относительно того, как нужно это сделать. 

Символ дня: Чаша Грааля. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: розовый жемчуг, желтый коралл.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты осложнениями, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: необходимо исключить из рациона жирные и жареные продукты и алкоголь. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, использующие целебную силу воды. 

Сны дня: сны нынешней носи являются вещими и сбываются через неделю. 

Табу дня: разбить посуду – плохая примета. 

Цитата дня: "Людям проще заплатить за зло, чем за добро. Потому что благодарность – это бремя, а месть - удовольствие" (Публий Корнелий Тацит). 

Читайте также: 

Джокер для США и всего мира! Как Трамп все изменит и в чью пользу

Джокер для США и всего мира! Как Трамп все изменит и в чью пользу

Похожие темы:

Следующая публикация