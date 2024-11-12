В Сумской области раздалось 167 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 85 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 167 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская, Свеская, Зноб-Новгородская общины.

Белопольское общество: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (23 взрыва), артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из танка (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).

Юношеское общество: враг бил из артиллерии (14 взрывов), КАБами (6 взрывов).

Краснопольское общество: произошел сброс ВОГ с БпЛА (7 взрывов), минометные обстрелы (7 взрывов), артиллерийский обстрел (3 взрыва), удары FPV дронами (4 взрыва).

Миропольское общество: 12 мин сбросили россияне на территории общины.

Шалыгинская община: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Эсманьская община: зафиксированы удары FPV дронами (2 взрыва).

Хотинская община: совершены удары FPV дронами (6 взрывов), артиллерийский обстрел (6 взрывов), минометные обстрелы (21 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), пуск КАБ (3 взрыва).

Великописаревское общество: были удары FPV дронами (6 взрывов).

Свеское общество: враг ударил из артиллерии (5 взрывов). В результате обстрела поврежден частный дом.

Середино-будская община: совершены удары FPV дронами (3 взрыва).

Зноб-Новгородская община: зафиксированы удары FPV дронами (3 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что ночью по Украине двигались вражеские беспилотники.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне снова совершили массированную атаку дронами по Одессе и району.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.