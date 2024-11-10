Ночью Украиной двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 10 ноября по части территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников.
Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.
В частности, взрывы прозвучали:
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Одесса ;
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Бровары/р-н (Киевщина);
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Житомирщина, Харковщина, Полтавщина, Киевщина;
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Миргород (Полтавщина);
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Одесский р-н;
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Староконстантинов;
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Ровенщина.
Напомним, что ранее россияне снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район: есть повреждения гражданской инфраструктуры.
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