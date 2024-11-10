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Ночью Украиной двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Ночью Украиной двигались вражеские беспилотники: где раздались взрывы

Сирены прозвучали в некоторых областях Украины

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 10 ноября по части территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников.

Работали силы ПВО, а также раздались взрывы.

В частности, взрывы прозвучали:

  • Одесса ;

  • Харьков/р-н ;

  • Бровары/р-н (Киевщина);

  • Житомирщина, Харковщина, Полтавщина, Киевщина;

  • Миргород (Полтавщина);

  • Одесский р-н;

  • Староконстантинов;

  • Ровенщина.

Напомним, что ранее россияне снова совершили массированную атаку дронами на Одессу и район: есть повреждения гражданской инфраструктуры.

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