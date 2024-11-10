Очередной случай: в Молдове обнаружили дрон

Детали сообщат впоследствии.
Сегодня около 10:00 полицию Каушань известил житель села Фирладень о наличии в окрестностях города дрона. Правоохранители и спецслужбы должны установить обстоятельства инцидента.
Об этом сообщила полиция Молдавии.
Информацию немедленно передали компетентным органам, а в районе падения дрона доступ граждан был ограничен.
"На месте происшествия работают все спецслужбы, самолет будут исследовать специалисты взрывотехнического отдела Экспертно-технического криминалистического и криминалистического центра МГП", — подытожили в ведомстве.
Напомним, в ночь на 10 ноября частью территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки вражеских беспилотников.
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