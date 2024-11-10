Черговий випадок: у Молдові виявили дрон

Сьогодні близько 10:00 поліцію Каушань сповістив житель села Фірладень про наявність в околицях міста дрона. Правоохоронці й спецслужби мають встановити обставини інциденту.

Про це повідомила поліція Молдови.

Інформацію негайно передали компетентним органам, а в районі падіння дрона доступ громадян обмежили.

"На місці події працюють усі спецслужби, літак досліджуватимуть спеціалісти вибухотехнічного відділу Експертно-технічного криміналістичного та криміналістичного центру МГП", – підсумували у відомстві.

Нагадаємо, у ніч проти 10 листопада частиною території України була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих безпілотників.

Читайте також: