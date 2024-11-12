На Сумщині пролунало 167 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 85 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 167 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська громади.

Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (23 вибухи), артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з танку (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів), КАБами (6 вибухів).

Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (7 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи), удари FPV дронами (4 вибухи).

Миропільська громада: 12 мін скинули росіяни на території громади.

Шалигинська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Есманьська громада: зафіксовано удари FPV дронами (2 вибухи).

Хотінська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів), артилерійський обстріл (6 вибухів), мінометні обстріли (21 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), пуск КАБ (3 вибухи).

Великописарівська громада: були удари FPV дронами (6 вибухів).

Свеська громада: ворог вдарив з артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Середино-Будська громада: здійснено удари FPV дронами (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі Україною рухалися ворожі безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову здійснили масовану атаку дронами по Одесі та району.

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