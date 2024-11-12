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На Бєлгородщині повідомили про атаку БпЛА на нафтобазу

На Бєлгородщині повідомили про атаку БпЛА на нафтобазу

У РФ БпЛА атакували нафтобазу / Фото: Associated Press

Пожежу, яка виникнула, оперативно загасили.

Влада Бєлгородської області повідомила про атаку БпЛА на нафтобазу на території Старооскольського міського округу.

Про це повідомив місцевий губернатор Вʼячеслав Гладков

"В Бєлгородській області на території Старооскольського міського округу дрони атакувати нафтобазу", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки загорівся один резервуар з нафтопродуктами, який "оперативно загасили".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій Луганщині спалахнула нафтобаза.

Крім того, ми раніше інформували, що в окупованій Феодосії вибухнула ще одна цистерна на нафтобазі.

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