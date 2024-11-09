Сырский назвал эффективные беспилотники в украинской армии

Александр Сырский отметил, что ударные дроны-бомберы наиболее эффективно себя проявили на поле боя в течение прошлого месяца — они выполнили более 7 тысяч миссий.

В течение октября украинские военные с помощью ударных дронов бомберов смогли поразить и уничтожить 52 тысячи вражеских целей.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам совещания с командующим Сил беспилотных систем Вадимом Сухаревским в Telegram.

Сухаревский доложил главнокомандующему о формировании подразделений и результатах применения дронов в районах выполнения боевых задач. Также во время совещания подняли тему внедрения новейших разработок, а также новых подходов и тактик в применении беспилотников.

Сырский отметил, что ударные дроны-бомберы наиболее эффективно себя проявили на поле боя в прошлом месяце — они выполнили более 7 тысяч миссий.

Так, благодаря их работе, удалось уничтожить, в частности:

129 артиллерийских систем;

221 единица радиооборудования россиян;

более 4 тысяч живой силы противника.

Главнокомандующий ВСУ отметил экипажи 414 полка беспилотных сил Сухопутных войск и 412 батальона СБС, которые, по словам Сырского, демонстрируют высокий уровень профессионализма и эффективности.

Напомним, в Украине создан FPV-дрон с инновационной системой управления по кабелю.

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