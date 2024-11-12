Транспорт будущего в Киеве: "светят" ли столице водородные троллейбусы

Уже разработан транспорт, который может двигаться на автономном ходу более 20 километров.

Несмотря на войну, украинские производители продолжают выполнять работы по разработке нового городского транспорта, который, вероятно, может быть значительно эффективнее, чем образцы городских троллейбусов в Киеве.

На ежегодной выставке, посвященной городскому транспорту и благоустройству, украинская компания ООО "Политехносервис" представила инновационную модель троллейбуса, оснащенную водородной установкой.

Как сообщали в Сети, водородные троллейбусы более экологичны и экономически выгодны в эксплуатации, а использование водорода как топлива значительно снижает выбросы углекислого газа, что помогает улучшить экологическую ситуацию в крупных городах.

Что планируют покупать в КГГА?

ТСН.ua поинтересовался в КГГА, планирует ли город покупать такие троллейбусы, чтобы улучшить экологическую ситуацию в столице.

Известно, что современное состояние городского транспорта не лучшее, из-за отключения электроэнергии и вражеских обстрелов.

В коммунальном предприятии "Киевпасстранс" на запрос ТСН.ua ответили, что уже приступили к закупке троллейбусов, однако других моделей с низким полом.

"В настоящее время КП "Киевпасстранс" проведена закупка троллейбусов длиной более 11,9 и более 18,5 метров со 100% низким уровнем пола", – сообщил ТСН.ua Андрей Коваленко, директор по производству КП "Киевпасстранс".

На Троещине в Киеве возле остановки сгорел троллейбус

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА добавляют, что эта закупка производилась по правилам Европейского инвестиционного банка.

"Сейчас произошло раскрытие предложений, то есть город только ожидает согласования от банка и выделения необходимых средств на приобретение. Сделаны только первые шаги по закупке новых троллейбусов, но дело еще не дошло до пересчета средств или поставки нового транспорта с низким полом", – объясняют в департаменте.

Будут ли покупать водородные троллейбусы?

Что касается водородных троллейбусов, то в департаменте добавляют, что это новая модель транспорта, который был только продемонстрирован на выставке. Пока производитель не предоставлял официальные характеристики нового транспорта и не обращался в город с этим предложением. Соответственно, такая закупка не рассматривалась.

"Отмечаем, что предприятие может рассмотреть возможность приобретения транспорта, указанного в запросе, при наличии у него сертификатов соответствия и успешного прохождения соответствующих испытаний, которые подтвердят безопасность его использования", – отмечает Андрей Коваленко.

Новые троллейбусы имеют автономный ход/Фото из открытых источников

Что говорит производитель троллейбусов

Как выяснил ТСН.ua, пока рано говорить о наличии именно троллейбуса на водородной установке.

В ООО "Политехносервис" нам объяснили, что на упомянутой выставке действительно был представлен новый троллейбус отечественного производства, но он не был водородным.

"Наш новый троллейбус имеет большой автономный ход – более 20 километров, что очень актуально при отключении электроэнергии. И это действительно наша уникальная разработка. Рядом с троллейбусом на выставке была продемонстрирована водородная установка, теоретически она может быть установлена в наши троллейбусы. Кстати, такой проект планировался, но с началом полномасштабной войны не был реализован. То есть троллейбус на водородной установке должен появиться, но пока этого не произошло", – объяснил ТСН.ua Николай Кугут, директор ООО "Политехносервис".

Он добавляет, что это возможно в перспективе. Компания имеет все оборудование для производства водородного троллейбуса.

"Мы готовы к сотрудничеству с заказчиком, которому интересны такие троллейбусы сейчас или в будущем. Качество нашего троллейбуса на одном уровне с европейскими производителями, а стоимость на 40% ниже по сравнению с ними", – рассказывает Николай Кугут.

В настоящее время компания работает над реализацией троллейбусов на автономном ходу, что позволяет их эффективно использовать в местах, где отсутствует контактная сеть.

Новые троллейбусы закупают другие города Николаев, Черновцы, Винница. Кстати, троллейбусы снаружи оформляют в разный цвет и украшают соответствующей символикой определенного города-заказчика.

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