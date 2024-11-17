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ЗСУ відновили положення у Макарівці: ворог окупував Григорівну - DeepState

ЗСУ відновили положення у Макарівці: ворог окупував Григорівну - DeepState

ЗСУ на фронті / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Запеклі бої продовжуються по всій лінії фронту.

Протягом минулої доби українські військові провели успішні атаки та відновили своє положення у Макарівці, що на Донеччині.

Про це йдеться у повідомленні аналітиків DeepState.

В свою чергу ворог окупував Григорівку, а також просунувся біля Берестків, у Новій Іллінці та Дальньому.

На інших ділянках фронту просувань ворога або Сил оборони не зафіксовано.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Запорізькому напрямку росіяни не встигають здаватися в полон ЗСУ.

Крім того, ми раніше інформували, що на Донецькому напрямку "задвохсотили" адміністратора одного з найбільших Z-каналів Росії.

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