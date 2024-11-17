ВСУ восстановили положение в Макаровке: враг оккупировал Григорьевку — DeepState

За прошедшие сутки украинские военные провели успешные атаки и возобновили свое положение в Макаровке Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении аналитиков DeepState.

В свою очередь, враг оккупировал Григоровку, а также продвинулся возле Берестков, в Новой Ильинке и Дальнем.

На других участках фронта продвижений врага или сил обороны не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что на Запорожском направлении россияне не успевают сдаваться в плен ВСУ.

Кроме того, мы ранее информировали, что на Донецком направлении "задвохсотили" администратора одного из крупнейших Z-каналов России.

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