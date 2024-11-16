Положение российской армии хуже, чем кажется – CNN

У Украины есть несколько проблемных участков на фронте.

Ситуация на фронте не выглядит положительно для Украины, однако у России тоже далеко не такая радужная ситуация, как пытается преподносить российская пропаганда.

Об этом сообщает CNN.

По информации специалиста по изучению России в американском Институте изучения войны Джорджа Барроса, у России есть инициатива на линии фронта. Они успешно используют тактические преимущества и укрепляют эти достижения. Конечно, украинцы отвечают на такие действия.

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"Это не хорошо, потому что вы проигрываете войны, постоянно находясь в обороне. … Вас просто загоняют в угол, и вам приходится выбирать из ряда плохих вариантов", – отметил Джордж Баррос.

Пока проблемным участком является район Купянска. Этот город до войны являлся важным транспортным узлом, и сейчас над ним нависла угроза повторной оккупации россиянами. Если это произойдет, возникнет дополнительное давление на Харьков.

Еще одной проблемой участком на передовой является район города Курахово, который расположен примерно в 40 километрах к югу от Покровска. Баррос отметил, что ситуация вокруг Покровска является лишь одним из примеров несостоятельности России достичь собственных, публично заявленных целей, несмотря на кажущуюся легкость российских продвижений.

"Они пытались захватить Покровск этой осенью, но они отказались от этой оперативной цели и фактически начали наступать в другом направлении", – сказал Баррос и добавил, что это следствие не только недостаточности российских ресурсов, но и результата усилий Украины в обороне.

Он также добавил, что за последний год в районе Покровска россияне потеряли пять дивизий танков и других бронетранспортеров, чтобы продвинуться всего на 40 километров.

"Вы можете пойти и сравнить это со всеми другими крупными механизированными наступлениями 21-го века и даже с большими битвами Второй мировой войны... Это действительно ужасный результат", — отметил эксперт.

Аналитик твердо убежден, что с такими темпами потерь России придется задуматься о своей способности продолжать войну через полтора года, если Запад продолжит поддерживать Украину.

Напомним, масштабные потери России на фронте среди офицеров младшего звена принуждают Россию к очередным попыткам расширить объемы их подготовки.

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