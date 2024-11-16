Становище російського війська гірше, ніж здається – CNN

Ситуація на фронті не виглядає позитивно для України, однак у Росії теж далеко не така райдужна ситуація, як намагається подавати російська пропаганда.

Про це повідомляє CNN.

За інформацією фахівця з вивчення Росії в американському Інституті вивчення війни Джорджа Барроса, Росія має ініціативу на лінії фронту. Вони успішно використовують тактичні переваги та зміцнюють ці тактичні досягнення. Звісно, українці відповідають на такі дії.

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"Це не добре, тому що ви програєте війни, постійно перебуваючи в обороні. … Вас просто заганяють у кут, і вам доводиться вибирати з низки поганих варіантів", – зазначив Джордж Баррос.

Наразі проблемною ділянкою є район Куп’янська. Це місто до війни було важливим транспортним вузлом, і зараз над ним нависла загроза повторної окупації росіянами. Якщо це станеться, виникне додатковий тиск на Харків.

Ще однією проблемою ділянкою на передовій є район міста Курахове, яке розташоване приблизно за 40 кілометрів на південь від Покровська. Баррос зазначив, що ситуація навколо Покровська є лише одним із прикладів неспроможності Росії досягти власних, публічно заявлених цілей, попри удавану легкість російських просувань.

"Вони намагалися захопити Покровськ цієї осені, але вони відмовилися від цієї оперативної мети і фактично почали наступати в іншому напрямку", – сказав Баррос і додав, що це наслідок не лише недостатності російських ресурсів, але й результат зусиль України в обороні.

Він також додав, що за останній рік в районі Покровська росіяни втратили п’ять дивізій танків та інших бронетранспортерів, щоб просунутися лише на 40 кілометрів.

"Ви можете піти і порівняти це з усіма іншими великими механізованими наступами 21-го століття і навіть з великими битвами Другої світової війни…. Це насправді жахливий результат", – зазначив експерт.

Аналітик твердо переконаний, що з такими темпами втрат Росії доведеться задуматися про свою здатність продовжувати війну через півтора року, якщо Захід продовжить підтримувати Україну.

Нагадаємо, масштабні втрати Росії на фронті серед офіцерів молодшої ланки примушують Росію до чергових спроб розширити обʼєми їхньої підготовки.

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