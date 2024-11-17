В Сумской области раздался 91 взрыв

За прошедшие сутки захватчики произвели 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксирован 91 взрыв.

Белопольское общество: враг бил из минометов (21 взрывов), артиллерии (2 взрыва), FPV дроном (1 взрыв), сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).

Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов), минометов (4 взрыва) FPV дроном (1 взрыв), КАБ (2 взрыва), сбросили ВОГ с БПЛА (3 взрыва).

Великописаревское общество: совершены удары FPV дронами (3 взрыва), КАБ (1 взрыв), артиллерийский обстрел (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов) В результате обстрела повреждены частный жилой дом и летняя кухня.

Краснопольская община: зафиксированы артиллерийские обстрелы (7 взрывов), обстрелы из минометов (2 взрыва), пуск НАР с вертолета (10 взрывов).

Юношеское общество: враг атаковал КАБ (5 взрывов), из артиллерии (6 взрывов), минометов (4 взрыва).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Салтовском районе есть попадание ударного вражеского БПЛА.

Читайте также: