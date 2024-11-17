В Сумской области раздался 91 взрыв

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики произвели 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксирован 91 взрыв.
- Белопольское общество: враг бил из минометов (21 взрывов), артиллерии (2 взрыва), FPV дроном (1 взрыв), сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Хотинская община: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов), минометов (4 взрыва) FPV дроном (1 взрыв), КАБ (2 взрыва), сбросили ВОГ с БПЛА (3 взрыва).
- Великописаревское общество: совершены удары FPV дронами (3 взрыва), КАБ (1 взрыв), артиллерийский обстрел (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (5 взрывов) В результате обстрела повреждены частный жилой дом и летняя кухня.
- Краснопольская община: зафиксированы артиллерийские обстрелы (7 взрывов), обстрелы из минометов (2 взрыва), пуск НАР с вертолета (10 взрывов).
- Юношеское общество: враг атаковал КАБ (5 взрывов), из артиллерии (6 взрывов), минометов (4 взрыва).
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве ночью раздались взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Салтовском районе есть попадание ударного вражеского БПЛА.
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