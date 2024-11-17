На Сумщині пролунав 91 вибух

Протягом минулої доби загарбники здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 91 вибух. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська громади.

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (21 вибухів), артилерії (2 вибухи), FPV дроном (1 вибух), скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів), мінометів (4 вибухи) FPV дроном (1 вибух), КАБ (2 вибухи), скинули ВОГ з БПЛА (3 вибухи).

Великописарівська громада: здійснено удари FPV дронами (3 вибухи), КАБ (1 вибух), артилерійський обстріл (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню.

Краснопільська громада: зафіксовано артилерійські обстріли (7 вибухів), обстріли з мінометів (2 вибухи), пуск НАР з гелікоптера (10 вибухів).

Юнаківська громада: ворог атакував КАБ (5 вибухів), з артилерії (6 вибухів), мінометів (4 вибухи).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі пролунали вибухи.

Крім того, ми раніше інформували, що у Салтівському районі є влучання ударного ворожого БпЛА.

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