Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно спочатку думати і лише потім – діяти

Нинішній день призначений для внутрішньої розкутості та звільнення від важкості, яка накопичилася на душі і – помітно чи непомітно – отруює існування. Однак зворотним боком відчуття невимушеності може стати відсутність внутрішніх "гальм", що призведе до вчинків, про які згодом доведеться пошкодувати.

Сьогодні, 17 листопада, стриманість необхідна представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо важливо спочатку думати і лише потім – діяти.

Скорпіон

Скорпіони під впливом негативних емоцій стають абсолютно нестерпними, до того ж саме сьогодні їх може зрадити розсудливість, яка утримує їх від ризикованих кроків – у такому стані вони можуть сказати і зробити багато такого, про що згодом пошкодують.

Стрілець

Стрільцям варто побоюватися будь-яких емоцій – як позитивних, так і негативних: через них вони припиняють адекватно сприймати дійсність і роблять вчинки, які вже завтра викликатимуть у них щонайменше подив, а щонайбільше – жаль.

Водолій

Водолії будь-якого дня можуть утнути що завгодно, та сьогодні їхня здатність здійснювати несподівані й незрозумілі вчинки зросте в рази. Нікого з навколишніх вони зазвичай не слухають, а ось пораду зірок, можливо, візьмуть до уваги і поводитимуться обережніше.

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