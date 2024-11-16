Завершення війни в Україні: Зеленський зробив заяву

Це важливий аспект, над яким потрібно працювати, зазначив президент.

Україна повинна зробити все для закінчення війни дипломатичним шляхом 2025 року.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільне".

"З нашого боку ми повинні зробити все, щоб наступного року війна закінчилася дипломатичними шляхами", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що це важливий аспект, над яким потрібно працювати.

Президент також додав, що українці повинні пам'ятати, з яким воюють, оскільки росіяни не цінують людей та техніку.

Нагадаємо, Зеленський обговорюватиме з новобраним президентом США Дональдом Трампом можливості завершення війни з Росією не раніше 20 січня, коли відбудеться його інавгурація і він стане чинним господарем Білого дому.

А Трамп заявив, що його адміністрація зосередиться на російсько-українській війні. При цьому він знову не уточнив, на яких умовах має намір закінчити війну.

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