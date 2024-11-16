Майк Тайсон – Джейк Пол: опубліковано статистику ударів боксерів

"Залізний Майк" завдав на 181 удар менше, ніж його суперник.

Стала відома детальна статистика ударів у поєдинку між колишнім абсолютний чемпіоном світу в надважкій вазі Майком Тайсоном і популярним блогером Джейком Полом.

Бій тривав 8 раундів по дві хвилини і завершився перемогою 27-річного шоумена над 58-річною легендою боксу одноголосним рішенням суддів – 80:72, 79:73, 79:73.

За весь поєдинок "Залізний Майк" завдав на 181 удар менше, ніж його суперник – 97 проти 278. Влучними були лише 18 ударів Тайсона (18,6%), тоді як у Пола цілі досягли 78 ударів (28,1%)..

Із 179 джебів Джейк влучив 31 (17,3%), Майк – 5 з 62 (8,1%). Пол точно виконав 47 із 99 силових ударів (47,5%), а Тайсон влучив 13 із 35 (37,1%).

11/15 Netflix- Paul W 10 Tyson. Paul cruised to victory. Props to Tyson for going the distance. pic.twitter.com/nGfhpLZGkl — CompuBox (@CompuBox) November 16, 2024

Зазначимо, що цей поєдинок мав офіційний статус – результат занесено до статистики обох бійців.

Додамо, що спочатку Тайсон і Пол повинні були зійтися в ринзі ще 20 липня, але через погіршення стану здоров'я "Залізного Майка" поєдинок перенесли.

Для Тайсона це був перший офіційний поєдинок від 2005 року, коли він програв технічним нокаутом ірландцеві Кевіну Макбрайду. Тепер у послужному списку "Залізного Майка" 59 боїв: 50 перемог (44 – нокаутом) та 7 поразок. Ще два поєдинки були визнані такими, що не відбулися.

На рахунку Пола 11 перемог (7 – нокаутом) та одна поразка.

Нагадаємо, Майк Тайсон дав ляпаса Джейку Полу під час фінальної битви поглядів.

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