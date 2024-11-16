Іран бере активну участь у війні — Зеленський

Президент зазначив, що Іран надав ліцензію на побудову потужностей з виробництва дронів на території РФ.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Іран бере активну участь у війні Росії проти України.

Про це президент розповів в інтерв'ю "Суспільне".

За словами Зеленського, Іран не лише постачає дрони Shahed, а й надав ліцензію на побудову потужностей на території РФ та навчав росіян використовувати БпЛА.

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"Іран є активним учасником цієї війни проти України, проти нашої незалежності. Чому не тільки продаж, не тільки бізнес? Чули неодноразово аргументи Ірану на те, що ми просто продаємо це. Just Business, Just Business. Чому? Тому що ліцензії вони передали Росії, вони побудували відповідні фабрики. Мало того, ви їх навчили. Чи знаходилися іранці на території Російської Федерації? Навчали, як керувати тощо? Так. Чи перші атаки іранських дронів проти України, українського населення вбивчі результати? Чи були там іранці? Я впевнений, так. Згідно з розвідкою. Тобто на початку, хто там з росіян міг керувати відповідною зброєю. Тому я вважаю, що вони брали активну участь", — заявив президент.

Нагадаємо, Зеленський розкритикував світ за недостатню реакцію на війська КНДР у Росії.

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