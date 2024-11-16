Путін хоче домовлятися лише про капітуляцію України - Зеленський

Президент наголосив, що Україна не піде на поступки.

Російський диктатор Володимир Путін хоче домовлятися лише про капітуляцію України.

Про це заявив в інтерв'ю "Суспільне" президент Володимир Зеленський.

"Йому вигідно домовлятись на капітуляційних якихось умовах з нашого боку, але йому таке ніхто не дасть зробити", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Путін зовсім не хоче миру, але це не значить, що він не хоче сідати з лідерами інших країн за стіл переговорів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував, що у Варшаві відбудуться важливі переговори про війну в Україні.

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