Зеленський розповів, чи готова Україна до зими

Цьогоріч Україна готова до зими краще, ніж у попередні роки війни.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю "Українському радіо".

"Наскільки ми готові (до зими – Ред.) – напевно ми сильніше готові, ніж будь-коли під час війни. Нас складно вразити, але припускати, що все буде спокійно, поки війна не закінчилася, не можна", – сказав він.

За словами Зеленського, відбулася, зокрема, децентралізація енергетичної мережі і зв'язку.

Він також розповів, що Україна сьогодні має домовленості по ракетах для різних систем ППО, "але цього недостатньо".

"Не буду говорити в кількості, але сьогодні стосовно домовленостей про ракети для Patriot, NASAMS, IRIS-T та багатьох інших систем ППО ми знаходимося у дуже непоганому положенні", – сказав глава держави.

Він також додав, що за даними розвідки, Росія буде продовжувати здійснювати комбіновані удари, накопичувати свої сили та виробництво для того, щоб спричинити блекаути.

"А блекаути – це, беззаперечно, незадоволення людей, суспільства", – визнав президент.

Раніше президент Зеленський озвучив очікування від НАТО після залучення армії КНДР до війни проти України.

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