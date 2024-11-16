На Харківщині під обстріл потрапила "швидка": в ОВА розповіли деталі

У Золочівській громаді Харківської області під мінометний обстріл потрапила бригада екстреної медичної допомоги.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Бригада та автомобіль не постраждали", - зазначив Синєгубов.

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Минулої доби ворожих обстрілів зазнали також інші населені пункти області. У Великому Бурлуку частково зруйновано будівлю місцевого ліцею та суду, вибито вікна в трьох багатоквартирних будинках і пошкоджено лікарню та селищну раду. В Ізюмі обстріли пошкодили складські приміщення підприємства, а також фасади, вікна та двері приватних будинків.

Нагадаємо, у Києві ворожий дрон впав на багатоповерхівку.

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