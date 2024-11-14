Сирський відвідав бійців на Харківщині і зробив анонс

Головком повідомив, що були обговорені подальші дії та підвищення ефективності вогневого ураження.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав одну зі штурмових бригад у Харківській області та анонсував збільшення кількості знищених окупантів.

Про це головком повідомив у Мережі.

Сирський написав, що працював на Харківщині у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

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"Обговорили подальші дії та підвищення ефективності вогневого ураження. Знищених ворогів буде більше", – заявив генерал.

Нагадаємо, 13 листопада російська армія спробувала прорвати українську лінію оборони на Куп’янському напрямку. Як повідомив Генштаб ЗСУ, станом на 14 листопада Куп’янськ перебуває повністю під контролем українських військ.

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