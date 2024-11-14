"Трупи лежать у два-три шари": Z-блогер про втрати РФ у Вовчанську

Росіяни скаржаться, що у Вовчанську скрізь валяються трупи їхніх співслуживців, а евакуації поранених окупантів немає.

Російські окупанти діляться страхами про події на фронті та величезну кількість втрат з боку РФ.

Український журналіст Денис Казанський звернув увагу на пост Z-блогера Максима Калашнікова, який у свою чергу опублікував розповідь російського штурмовика з Вовчанська.

Штурмовик описує пекло, яке там твориться і скаржиться на величезні втрати.

"Трупи, трупи, трупи наших бійців (російських окупантів — Ред.). Вони видно скрізь. Наскільки дістає око — скрізь мерці. Загиблих і померлих від ран багато. Вони лежать і в підвалі, де ми ховаємося. Вони вже лежать у два- три шари впритул до поранених. Стійкий трупний запах та запах гниючого м'яса ран заполонив підвал. Хлопці (росіяни – Ред.) гниють, і санітар не може їм допомогти. Дає лише знеболювальні, які доставляють дроном”, – розповідає окупант.

Також він зазначає, що евакуації поранених окупантів із поля бою немає через відмінну роботу українських безпілотників та мінометів.

Наприкінці посту окупант пише, що бажання проводити денацифікацію в нього вже зникло.

Раніше у Генштабі повідомили, що станом на ранок 14 листопада 2024 р. ЗСУ знищили 716 070 солдатів армії РФ.

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