Втрати Росії станом на 14 листопада: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 14 листопад 2024 року ЗСУ знищили 716 070 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1690 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 716 070 (+1690) осіб,

танків ‒ 9319 (+19) од,

бойових броньованих машин ‒ 18947 (+51) од,

артилерійських систем – 20472 (+64) од,

РСЗВ – 1252 (+3) од,

засоби ППО ‒ 997 (+1) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18852 (+54),

крилаті ракети ‒ 2640 (+4),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 29090 (+124) од,

спеціальна техніка ‒ 3629 (+0).

Нагадаємо, командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів, що на Харківщині росіяни йдуть по тілах своїх побратимів. Армія РФ зазнає втрат, але, незважаючи на це, намагається просуватися вперед.

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