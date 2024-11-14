День ангела 14 листопада: кого та як вітати з іменинами

14 листопада 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 14 листопада

14 листопада 2024 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Гаврила, Георгія, Григорія, Дмитра, Костянтина, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Петра, Пилипа, Сергія, Федора, Ганну.

Василь — давньогрецьке ім'я, означає "цар". В дитинстві сором'язливий. В дорослому віці стає вірним чоловіком, доброзичливим.

Віктор — латинське походження, перекладається як "переможець". В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає успішним і педантичним.

Гаврило — давньоарамейське коріння, тлумачиться як "Бог — моя сила". В дитинстві гарно вчиться. В дорослому віці стає аналітиком, комунікабельним.

Георгій — давньогрецьке ім'я, означає "землероб". В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає розважливим, працьовитим.

Григорій — давньогрецьке походження, перекладається як "пильний". В дитинстві чутливий. В дорослому віці не вміє відмовляти.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "присвячений Деметрі". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає надійним, але імпульсивним.

Костянтин — латинське ім'я, означає "стійкий". В дитинстві веселий. В дорослому віці стає емоційним, комунікабельним.

Михайло — давньоєврейське походження, перекладається "хто як Бог". В дитинстві добрий. В дорослому віці стає доброзичливим, працьовитим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "переможець народів". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає самостійним, дружелюбним.

Олександр — давньогрецьке ім'я, означає "захисник". В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, довго шукає супутницю життя.

Олексій — давньогрецьке походження, перекладається як "помічник". В дитинстві надійний. В дорослому віці має великі амбіції.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "скеля". В дитинстві самовпевнений. В дорослому віці стає цілеспрямованим, найдорожче для нього родина.

Пилип — давньогрецьке ім'я, означає "той, хто любить коней". В дитинстві мудрий. В дорослому віці стає спокійним, справжнім лідером.

Сергій — латинське походження, перекладається як "знатний". В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає справжнім захисником, не любить несправедливості.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "подарунок Бога". В дитинстві емоційний. В дорослому віці стає енергійним, цілеспрямованим.

Ганна — давньоєврейське ім'я, означає "добра воля". В дитинстві співчутлива. В дорослому віці стає працьовитою, посидючою.

День ангела 14 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 14 листопада — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з твоїм Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе, направляв на правильний шлях і дарував натхнення для нових звершень. Нехай кожен день буде наповнений добром, радістю і незабутніми моментами!

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Нехай твій ангел завжди буде поруч, допомагає в складних ситуаціях і дарує віру у свої сили. Бажаю здоров'я, щастя і благополуччя. Нехай всі твої мрії здійсняться, а життя буде світлим і радісним!

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб ангел завжди був твоїм вірним супутником у житті, захищав тебе від бід і неприємностей, а також надавав сил у важкі моменти. Нехай цей день принесе тобі багато тепла, радості і приємних сюрпризів!

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З Днем ангела тебе! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч і не дозволить відступити від мрій і бажань. Бажаю тобі гармонії, миру і радості в серці. Хай кожен твій крок буде вдалим, а життя - наповнене щастям!

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Сьогодні, у День твого ангела, хочу побажати, щоб твій небесний охоронець завжди був поряд, дарував тобі впевненість у кожному рішенні та оберігав від усього лихого. Нехай щастя буде твоїм вірним супутником, а життя – легким і світлим!

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