Цифра вражає: який розмір найбільшої пенсії в Україні

Майже завжди українці домагаються підвищення своїх пенсій через суди.

Розмір найбільшої пенсії в Україні становить 390 тис. 184 грн на місяць. Окрім того, 4900 українців отримують пенсії понад 50 тис. грн.

Про це йдеться в публікації OBOZ.UA із посиланням на відповідь від Мінсоцполітики.

В Україні діє обмеження щодо розміру пенсії – він не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Зараз це 23 тис. 600 грн. Однак, десятки тисяч пенсіонерів зуміли обійти це обмеження, звернувшись до суду. Так, суд зобов'язав Пенсійний фонд провести перерахунок.

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Як поінформували в Мінсополітики, станом на листопад 24 тис. 600 пенсіонерів отримують виплати, що перевищують 23 тис. 610 грн. Зокрема, 4 900 українців отримують пенсії у понад 50 тис. грн. Йдеться про суддів, прокурорів, військових, "чорнобильців" та інші "спеціальні" пенсії. Щомісячно на ці виплати витрачається 9,9 млрд грн.

Найбільший розмір пенсії в Україні становить 390 тис. 184 грн. Для порівняння, загалом пенсії отримують 10 млн 342 тис. 593 осіб. Щомісяця на ці виплати витрачається 60,5 млрд грн. Якщо розділити загальну суму на кількість пенсіонерів, то вийде, що в Україні середня пенсія становить 5 851 грн.

Однак, насправді пенсіонерів, які вийшли на заслужений відпочинок за загальними правилами, є всього 7 млн 533 тис. осіб. На виплати їм щомісячно витрачається 42,4 млрд грн. Таким чином середня пенсія "звичайного" пенсіонера становить 5 635 грн.

Зазначається, що майже завжди пенсії підвищують через суди. Як повідомила виданню перша заступниця міністра соцполітики Дарина Марчак, загалом підвищення пенсій українцям були призначені за понад 672 тис. рішеннями судів. За цими рішеннями від 2019 року було виплачено 96 млрд грн. Ще 76 млрд грн – це додатковий борг, який Пенсійний фонд України має сплатити.

Нагадаємо, в Україні від листопада зросли пенсії у частини отримувачів. Ще для частини українців пенсії зростуть у грудні.

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