Мобілізація 160 тис. осіб до лютого: у Міноборони прокоментували

Україна планує мобілізувати 160 тис. громадян у період з листопада до лютого. Про це повідомили Financial Times.

Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

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Речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін, зазначив, що важливо знати, на які джерела посилається Financial Times у своїх розрахунках. За його словами, мобілізація триватиме до тих пір, поки Росія продовжує агресію, пише "АрміяInform".

Речник зазначив, що протяжність нинішньої лінії фронту в Україні становить понад 1300 кілометрів, де тривають запеклі бої. Він підкреслив героїзм українських військових у захисті країни та її громадян.

Та також додав, що українська армія має протистояти агресорам, які нехтують правилами війни.

"Україна повинна бути готовою давати відсіч протягом тривалого часу і розбудовувати систему оборони, що дозволить ефективно звільняти свої території", ‒ підсумував Лазуткін.

Нагадаємо, через негативний відгук українського суспільства в Україні не будуть впроваджувати економічне бронювання.

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