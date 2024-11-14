"Трупы лежат в два-три слоя": Z-блогер о потерях РФ в Волчанске

Россияне жалуются, что в Волчанске везде валяются трупы их сослуживцев, а эвакуации раненных оккупантов нет.

Российские оккупанты делятся ужасами о событиях на фронте и огромном количестве потерь со стороны РФ.

Украинский журналист Денис Казанский обратил внимание на пост Z-блогера Максима Калашникова, который в свою очередь опубликовал рассказ российского штурмовика из Волчанска.

Штурмовик описывает ад, который там творится и жалуется на громадные потери.

"Трупы, трупы, трупы наших бойцов (российских оккупантов – Ред.). Они видны везде. Насколько достаёт глаз - везде мертвецы. Погибших и умерших от ран много. Они лежат и в подвале, где мы прячемся. Они уже лежат в два-три слоя вплотную к раненым. Стойкий трупный запах и запах гниющего мяса ран заполонил подвал. Ребята (россияне – Ред.) гниют, и санитар не может им ничем помочь. Дает только обезболивающие, которые доставляются дроном", – рассказывает оккупант.

Также он отмечает, что эвакуации раненных оккупантов с поля боя нет из-за отличной работы украинских беспилотников и минометов.

В конце поста оккупант пишет, что желание проводить денацификацию у него уже пропало.

Ранее в Генштабе сообщили, что по состоянию на утро 14 ноября 2024 г. ВСУ уничтожили 716 070 солдат армии РФ.

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