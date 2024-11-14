Сырский посетил бойцов на Харьковщине и сделал анонс

Главком сообщил, что были обсуждены дальнейшие действия и повышение эффективности огневого поражения.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил одну из штурмовых бригад в Харьковской области и анонсировал увеличение количества уничтоженных оккупантов.

Об этом главком сообщил в Сети.

Сырский написал, что работал в Харьковской области в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.

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"Обсудили дальнейшие действия и повышение эффективности огневого поражения. Уничтоженных врагов будет больше", – заявил генерал.

Напомним, 13 ноября российская армия попыталась прорвать украинскую линию обороны на Купянском направлении. Как сообщил Генштаб ВСУ, на 14 ноября Купянск находится полностью под контролем украинских войск.

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