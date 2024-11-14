РФ продвинулась на четырех направлениях: подробная сводка с фронта от ISW (карты)

В отчете американского Института изучения войны говорится о подробных событиях на фронте за последние двое суток.

Силы обороны Украины возобновили некоторые позиции вблизи Часового Яра и попытку врага штурмовать у Гуляйполя. Россияне атакуют на Курщине и на ряде направлений Донетчины.

Подробную сводку с фронта предоставили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в своем отчете за 14 ноября.

Курщина

Армия Российской Федерации продвигается в Курской области и атакует позиции Вооруженных Сил Украины.

За прошедшие сутки, 13 ноября войска РФ продолжили атаки в рамках основного украинского выступления в Курской области. Впрочем, никакого подтвержденного продвижения не было. Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Новоивановки, Зеленого Шляха и Дарьино, у Куриловки и Плехово. ISW не наблюдали подтверждения. Также россияне продолжали атаковать в районе Новоивановки, Леонидово, Дарьино, Николаево-Дарьино и Малой Локни.

Украинский военный заявил, что российские оккупанты на Курщине ежедневно проводят механизированные штурмы грубого усиления численностью взвода с применением четырех-шести боевых бронированных машин.

Фото: understandingwar.org

Волчанск

Российские войска 12 и 13 ноября продолжали наступательные действия северо-восточнее города Харькова в районе Волчанска, но не продвинулись.

Фото: understandingwar.org

Наступление на Купянск и Боровую

Российские войска 12 и 13 ноября продолжали наступление на линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта не было. Российские так называемые "военкоры" утверждали, что войска РФ продвинулись в направлении Московки (к северо-западу от Купянска); в сторону Боровой (южнее Купянска); к северу, западу и востоку от Кругляковки (юго-восточнее Купянска); к северу от Вишневого (юго-восточнее Купянска); возле Первомайского (к западу от Сватового); и в сторону Торского (к западу от Кременной). Тем не менее, ISW не нашел подтверждения этих утверждений российских пропагандистов.

В Генштабе ВСУ 13 ноября сообщили, что на Купянском направлении украинские войска отразили наступление РФ в составе четырех волн с общей сложностью 15 единиц бронетехники, в том числе танков, боевых бронированных машин и машины разминирования УР-77. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы уничтожили всю российскую технику, а российская пехота прибегла к вероломству, одевшись в украинскую форму, что является военным преступлением согласно международному праву.

Российские "военкоры" утверждали, что части Колесниковки (юго-восточнее Купянска) являются "серыми зонами", поскольку оккупанты не могут закрепиться на руинах поселения, а украинские силы сохраняют позиции в лесистых районах на севере.

Фото: understandingwar.org

Российские войска продолжали наступательные действия юго-восточнее Купянска в районе Лозовой, Колесниковки, Кругляковки и Загрызового; к западу от Сватового возле Первомайского; юго-западнее Сватового возле Чернещины; северо-западнее Кременной близ Грековки и Новомихайловки; и к западу от Кременной возле Тернов, Заречного, Торского.

Источники РФ утверждали, что ВСУ усиливают контратаку возле Торского и время от времени проводят механизированные штурмы с танками и БМП вблизи Глушковки (юго-восточнее Купянска).

Действовавший на Купянском направлении украинский офицер сообщил 13 ноября, что российские силы все чаще проводят механизированные штурмы, особенно возле Боровой, вместо чисто пехотных штурмов.

Часов Яр

Россияне продолжали штурм восточнее Северского в районе Верхнекаменского 12 и 13 ноября, но не продвинулись.

По информации аналитиков, украинские войска восстановили утраченные позиции на Часовоярском направлении – к северо-востоку от Орехово-Василовки (северо-востоку от Часового Яра) и в шахту к востоку от Ступочек (южнее Часового Яра).

13 ноября российские войска провели наступательные операции к югу от Часового Яра вблизи Ступочек.

Фото: understandingwar.org

Торецк

Кроме того, оккупанты недавно продвинулись в центре Торецка на фоне продолжающихся наступательных операций в этом районе 13 ноября.

Российский "военкор" утверждал, что РФ контролирует около 70 процентов Торецкого, но ISW не нашло подтверждения этого утверждения и считает, что российские войска контролируют около 23% Торецкого.

Фото: understandingwar.org

Покровское направление

Российские войска 13 ноября продолжали наступательные действия на Покровском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Фото: understandingwar.org

Курахово

Российские оккупанты дополнительно продвинулись к северо-востоку от Курахово на фоне продолжения наступательных действий в этом направлении 13 ноября.

Оккупанты утверждали, что нанесли удар по мосту в Курахово (вероятно, речь идет о городе через балку Долгую в северном Курахово), чтобы усложнить украинскую логистику в населенном пункте и вокруг него. В настоящее время ISW оценивает, что российские войска контролируют чуть более 14 процентов Курахового.

Российские захватчики недавно продвинулись северо-западнее Угледара на фоне продолжения наступательных операций в Угледарском направлении.

Граница Донецкой и Запорожской областей

Россияне недавно продвинулись в районе границ Донецкой и Запорожской областей. Оккупанты продвинулись юго-западнее Новодаровки (на крайнем востоке Запорожской области и юго-западнее Великой Новоселки).

Фото: understandingwar.org

Запорожье

Россияне недавно безуспешно начали механизированный штурм северо-восточнее Гуляйполя и продолжили штурм севернее Роботиного 13 ноября.

Сообщается, что российские силы продолжали штурм вблизи Новоданиловки (к северу от Роботиного) и Новоандреевки (к северо-западу от Роботиного).

Фото: understandingwar.org

Ранее DeepState сообщил, что враг оккупировал еще один населенный пункт.

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