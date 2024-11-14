Быстрый домашний майонез за 7 минут на одно яйцо

Рецепт вкусного майонеза, который можно приготовить за 7 минут
Рецепт этого домашнего майонеза очень прост и, главное, быстрый. Для его приготовления потребуется минимум времени и продуктов.
Ингредиенты:
- Масло растительное — 200 г.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – пол чайной ложки.
- Сахар – 1 чайная ложка.
- Лимонный сок – 1 чайная ложка.
- Горчица – чайная ложка
Как приготовить домашний майонез
- Наливаем 200 г растительного масла, добавляем одно мытое яйцо. Яйцо и масло должны быть одной температуры, можно сразу из холодильника.
- Добавляем пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара.
- Выжимаем сок лимона, одну чайную ложку добавляем.
- Добавляем оду чайную ложку горчицы.
- Берем блендер, накрываем желток яйца и начинаем взбивать. Через несколько минут вкусный майонез готов.
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