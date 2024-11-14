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Быстрый домашний майонез за 7 минут на одно яйцо

Время готовки
7 минут
Пищевая ценность на 100 г
529 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
265
Время на прочтение
1 мин
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Быстрый домашний майонез за 7 минут на одно яйцо

Рецепт домашнего майонеза

Рецепт вкусного майонеза, который можно приготовить за 7 минут

Рецепт этого домашнего майонеза очень прост и, главное, быстрый. Для его приготовления потребуется минимум времени и продуктов.

Ингредиенты:

  • Масло растительное — 200 г.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – пол чайной ложки.
  • Сахар – 1 чайная ложка.
  • Лимонный сок – 1 чайная ложка.
  • Горчица – чайная ложка

Как приготовить домашний майонез

  • Наливаем 200 г растительного масла, добавляем одно мытое яйцо. Яйцо и масло должны быть одной температуры, можно сразу из холодильника.
Домашний майонез: добавляем масло. / ©
Домашний майонез: добавляем масло.
  • Добавляем пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара.
  • Выжимаем сок лимона, одну чайную ложку добавляем.
  • Добавляем оду чайную ложку горчицы.
Домашний майонез: добавляем горчицу / ©
Домашний майонез: добавляем горчицу
  • Берем блендер, накрываем желток яйца и начинаем взбивать. Через несколько минут вкусный майонез готов.
Домашний майонез: сбиваем блендером / ©
Домашний майонез: сбиваем блендером

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