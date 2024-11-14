Быстрый домашний майонез за 7 минут на одно яйцо

Рецепт вкусного майонеза, который можно приготовить за 7 минут

Рецепт этого домашнего майонеза очень прост и, главное, быстрый. Для его приготовления потребуется минимум времени и продуктов.

Ингредиенты:

Масло растительное — 200 г.

Яйцо – 1 шт.

Соль – пол чайной ложки.

Сахар – 1 чайная ложка.

Лимонный сок – 1 чайная ложка.

Горчица – чайная ложка

Как приготовить домашний майонез

Наливаем 200 г растительного масла, добавляем одно мытое яйцо. Яйцо и масло должны быть одной температуры, можно сразу из холодильника.

Домашний майонез: добавляем масло.

Добавляем пол чайной ложки соли, чайную ложку сахара.

Выжимаем сок лимона, одну чайную ложку добавляем.

Добавляем оду чайную ложку горчицы.

Домашний майонез: добавляем горчицу

Берем блендер, накрываем желток яйца и начинаем взбивать. Через несколько минут вкусный майонез готов.

Домашний майонез: сбиваем блендером

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