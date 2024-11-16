На що робитиме ставки Росія взимку: відповідь Зеленського

Росіяни робитимуть все можливе і неможливе, щоб зробити зиму нестерпною для українців. Тому до цього мають готуватися усі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю "Суспільне".

"Від 11 жовтня, у рік блекаутів, ми розуміємо, що тоді затосовувалися початки їх системних атак. Відбувалися суміжні атаки, дронові атаки. Розвідка не просто готує звіти, щоденно працює. Ми розуміємо, що вони можуть зробити, комбіновані удари, накопичується зброя для атак, щоб влаштувати блекаути... Це війна. Нам потрібно до всього готуватися", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що ракетні удари ворога пошкоджують об'єкти критичної інфраструктури. Українці готуються до важкої зими, яка може супроводжуватися тривалими відключеннями світла.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що у Києві можуть превентивно відключати світло через загрозу ракетного удару Росії.

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