Де не відключатимуть світло: уряд змінив перелік об’єктів

До критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Так, графіки відключення світла не застосовуватимуться до об’єктів Сил безпеки і оборони, мобільних операторів і не тільки.

Про це свідчить постанова уряду від 1 листопада №1260.

Так, уряд вніс до переліку критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження:

об’єкти Сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що керують військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів;

технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Відповідно до постанови Кабміну, до критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.

У переліку пріоритетного електропостачання, як і раніше, вказані:

об’єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;

населені пункти, розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж держкордону з Білоруссю, Росією, та/або населені пункти, розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що за найгіршого сценарію проходження зими, в разі продовження атак по об'єктах генерації, відключення світла можуть сягати до 8 годин на добу.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.