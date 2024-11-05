Де не відключатимуть світло: уряд змінив перелік об’єктів

До критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.
Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності. Так, графіки відключення світла не застосовуватимуться до об’єктів Сил безпеки і оборони, мобільних операторів і не тільки.
Про це свідчить постанова уряду від 1 листопада №1260.
Так, уряд вніс до переліку критично важливих об’єктів, яким має бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження:
- об’єкти Сил безпеки і сил оборони за переліками, визначеними такими органами або центральними органами виконавчої влади, що керують військовими формуваннями, утвореними відповідно до законів;
- технічні засоби електронних комунікацій та/або споруди електронних комунікаційних мереж за переліками, визначеними Національним центром оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.
Відповідно до постанови Кабміну, до критично важливих об’єктів не застосовуються графіки погодинного відключення до 1 червня 2025 року.
У переліку пріоритетного електропостачання, як і раніше, вказані:
- об’єкти критичної інфраструктури, включені до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури, з приєднаною потужністю не менше 100 кВт;
- населені пункти, розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж держкордону з Білоруссю, Росією, та/або населені пункти, розташовані у 20-кілометровій зоні вздовж територій проведення активних бойових дій.
Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, що за найгіршого сценарію проходження зими, в разі продовження атак по об'єктах генерації, відключення світла можуть сягати до 8 годин на добу.
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