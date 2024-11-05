Где не будут отключать свет: правительство изменило перечень объектов

К критически важным объектам не применяются графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.
Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок определения и применения предельных величин потребления электрической мощности. Так, графики отключения света не будут применяться к объектам Сил безопасности и обороны, мобильным операторам и не только.
Об этом свидетельствует постановление правительства №1260 от 1 ноября.
Так, правительство внесло в перечень критически важных объектов, которым должно быть обеспечено приоритетное электроснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой:
- объекты Сил безопасности и сил обороны по перечням, определенным такими органами или центральными органами исполнительной власти, управляющими военными формированиями, образованными в соответствии с законами;
- технические средства электронных коммуникаций и/или сооружения электронных коммуникационных сетей по перечням, определенным Национальным центром оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций.
Согласно постановлению Кабмина, к критически важным объектам не применяются графики почасового отключения до 1 июня 2025 года.
В перечне приоритетного электроснабжения по-прежнему указаны:
- объекты критической инфраструктуры, включенные в Реестр объектов критической инфраструктуры, с присоединенной мощностью не менее 100 кВт;
- населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль госграницы с Беларусью, Россией, и/или населенные пункты, расположенные в 20-километровой зоне вдоль территорий проведения активных боевых действий.
Напомним, в "Укрэнерго" сообщили, что при худшем сценарии прохождения зимы, в случае продолжения атак по объектам генерации, отключения света могут достигать 8 часов в сутки.
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