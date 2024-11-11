Скільки годин будемо без світла взимку: свіжий прогноз експерта

За словами Олександра Харченка, ці відключення будуть абсолютно необхідними, аби утримувати систему у стабільному стані.

Відключення світла взимку в Україні можуть тривати по 4-6 годин на добу. Однак це за умови, якщо будуть морози від -15 градусів.

Про це директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів "РБК-Україна".

Експерт описав сценарій, за якого в Україні взимку відключатимуть електроенергію:

"Є кілька варіантів сценаріїв метеорологічного прогнозу, в яких є два-два з половиною тижня морозів на -15. От якщо це станеться, то дійсно в такому разі відключення точно будуть".

Водночас Харченко акцентував, що відключення світла "не будуть апокаліпсисом": тривалість сягатиме 4-6 годин на добу. Але ці відключення будуть абсолютно необхідними, аби утримувати систему у стабільному стані.

"З того, що я маю доступ до інформації, з того, що я розумію в енергосистемі, до -5 ми можемо розраховувати проходити без суттєвих відключень. Далі, майже напевно, вони знадобляться, але вони будуть передбачувані, за графіком. Набагато більшу небезпеку несуть атаки, але передбачити результат атак – це практично неможливо", – пояснив експерт.

Нагадаємо, вранці 11 листопада у низці областей України були запроваджені екстрені відключення світла через загрозу ударів по енергетиці.

Згодом обмеження почали скасовувати.

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