Програма "Зігрій": хто в Україні може безкоштовно отримати зарядну станцію

Через російські обстріли українці знову ризикують зіткнутися зі знеструмленнями. І в холодну пору важливо підтримати тих, хто цього найбільше потребує. Щоб забезпечити тепло для соціально незахищених категорій громадян, вимушених переселенців, сімей військовослужбовців, запрацювала програма "Зігрій". Завдяки ініціативі групи "Нафтогаз" для потреб людей закупили 4 тисячі зарядних станцій. Ці пристрої дозволять живити їхні газові котли навіть за відсутності електрики.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Подружжя пенсіонерів з Харківщини Олександр та Надія опановують новий для себе пристрій, з допомогою якого грітимуться взимку. Це - зарядна станція. Минулий опалювальний сезон був важким, згадують люди. Через обстріли мали перебої зі світлом. Бувало що й телефони зарядити не було змоги. Тепер же мерзнути не доведеться. Газовий котел пенсіонерів працюватиме навіть за відсутності електрики.

Помічні зарядні станції отримують і львів’яни. Вірять - завдяки ним найважчу зиму вдасться легше пережити.

"Якщо, не дай Бог, обстріли, відключення електроенергії, можна бути без світла, але не без тепла, тим паче, ми проживаємо з дітьми і це необхідно. У мене є три старших сина. Три офіцера", - каже Андрій Колесник.

"Така допомога дуже актуальна. невідомо, яка зима, тим більше ми не підготувалися. І подібного не маємо", - каже Дмитро Ковалевський.

Загалом програму "Зігрій" за ініціативи групи "Нафтогаз" наразі реалізують у п’яти областях - Харківській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській.

"Важливо, щоб під час цієї зими українці були постійно з теплом. У цьому відношенні важливо забезпечити безперебійним живленням те газове обладнання, яке цього потребує. Для цього група "Нафтогаз" спільно з фондом "Енергія Перемоги України" також "Добробатом" реалізує програму "Зігрій", яка полягає у закупівлі 4 тис. приборів безперебійного живлення, які будуть працювати під час можливих, я підкреслюю можливих, не обов’язкових знеструмлень електричної енергії під цієї зими. Сконцентрувались на таких категоріях населення, як ветерани, також родини загиблих, багатодітні, тимчасово переміщені особи.Я впевнений, що це допоможе нам більш впевнено пройти цю важку зиму", - каже голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Чернишов.

Олексій Чернишов

Такий безперебійник можна підключити вдома самостійно. Він цілком безпечний та простий у користуванні, пояснюють газівники

"Вони служать як великий павербанк. Що дає змогу роботи газового обладнання, в даному випадку це котли газові, повністю його роботи. У середньому його буде достатньо на 5-6 годин. З’явиться електроенергія, він зарядиться і далі буде готовий до роботи, заряджається протягом години", - каже в.о обов'язків директора львівської філії "Газорозподільних мереж" Роман Калагурський.

Подібні пристрої бажано мати всім власникам електрозалежних котлів. Адже без альтернативного джерела електрики вони не зможуть працювати в умовах імовірних знеструмлень. Та, на жаль, це не всім по кишені. Тому так важлива допомога благодійників.

"Взагалі зима буде найважча. Але 2 роки ми зиму проходили і зрозуміли з нашими партнерами, що треба для того, щоб подолати правильно зиму. Щоб безпечно доставити, безпечно підключити і безпечно пройти зиму", - каже голова "Добробату" Дмитро Іванов.

"Хто буде кінцевими отримувачами – це найбільш вразливі соціальні верстви населення, це люди літнього віку. Це тимчасово переміщені особи, учасники бойових дій. Сім’ї, які втратили військовослужбовців, ті в кого зараз найбільша потреба мати хоч мінімальні ресурси на цю зиму, хоч трішечки комфортніше", - каже директорка благодійного фонду "Енергія перемоги України" Юлія Мовчан.

Зарядна станція

Попри війну, природний газ був і є гарантованим джерелом енергії для українців. Тож завдяки блакитному паливу в власників індивідуальних котлів буде можливість безпечно зігрітися навіть за ймовірної відсутності електрики.

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