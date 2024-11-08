Программа "Зигрий": кто в Украине может бесплатно получить зарядную станцию

Из-за российских обстрелов украинцы снова рискуют столкнуться с обесточениями. И в холодное время важно поддержать тех, кто в этом больше нуждается. Чтобы обеспечить тепло для социально незащищенных категорий граждан, вынужденных переселенцев, семей военнослужащих, заработала программа "Зигрий". Благодаря инициативе группы "Нефтегаз" для нужд людей закупили 4 тысячи зарядных станций. Эти устройства позволят питать их газовые котлы даже при отсутствии электричества.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Супруги пенсионеров из Харьковщины Александр и Надежда осваивают новое для себя устройство, с помощью которого будут греться зимой. Это - зарядная станция. Прошлый отопительный сезон был тяжелым, вспоминают люди. Из-за обстрелов были перебои со светом. Бывало что и телефоны зарядить не было возможности. Теперь же мерзнуть не придется. Газовый котел пенсионеров будет работать даже при отсутствии электричества.

Помощные зарядные станции получают и львовяне. Верят - благодаря им самую тяжелую зиму удастся легче пережить.

"Если не дай Бог обстрелы, отключение электроэнергии, можно быть без света, но небез тепла, тем более, мы проживаем с детьми и это необходимо. У меня есть три старших сына. Три офицера", - говорит Андрей Колесник.

"Такая помощь очень актуальна. неизвестно, какая зима, тем более мы не подготовились. И подобного не имеем", - говорит Дмитрий Ковалевский.

В целом программу "Зигрий" по инициативе группы "Нафтогаз" сейчас реализуют в пяти областях - Харьковской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Львовской.

"Важно, чтобы во время этой зимы украинцы были постоянно с теплом. В этом отношении важно обеспечить бесперебойным питанием то газовое оборудование, которое в этом нуждается.Для этого группа «Нафтогаз» совместно с фондом «Энергия Победы Украины» также «Добробатом» реализует программу «Согрей», которая заключается в закупке 4 тыс. приборов бесперебойного питания, которые будут работать во время возможных, я подчеркиваю возможных, не обязательных обесточиваний электрической энергии во время этой зимы.Сконцентрировались на таких категориях населения, как ветераны, также семьи погибших, многодетные, временно перемещенные лица. я уверен, что это поможет нам более уверенно пройти эту тяжелую зиму", - говорит председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Чернышов.

Алексей Чернышев

Такой бесперебойник можно подключить дома самостоятельно. Он вполне безопасен и прост в использовании, объясняют газовщики

"Они служат как большой павербанк. Что позволяет работы газового оборудования, в данном случае это котлы газовые, полностью его работы. В среднем его будет достаточно на 5-6 часов. Появится электроэнергия, он зарядится и дальше будет готов к работе, заряжается в течение часа", - говорит и.о. обязанностей директора львовского филиала „Газораспределительных сетей“ Роман Калагурский.

Подобные устройства желательно иметь всем владельцам электрозависимых котлов. Ведь без альтернативного источника электричества они не смогут работать в условиях возможных обесточиваний. Но, к сожалению, это не всем по карману. Поэтому так важна помощь благотворителей.

"Вообще зима будет самая тяжелая. Но 2 года мы зиму проходили и поняли с нашими партнерами, что надо для того, чтобы преодолеть правильно зиму. Чтобы безопасно доставить, безопасно подключить и безопасно пройти зиму", - говорит глава „Добробата“ Дмитрий Иванов.

"Кто будет конечными получателями - это наиболее уязвимые социальные слои населения, это люди пожилого возраста. Это временно перемещенные лица, участники боевых действий. Семьи, которые потеряли военнослужащих, те у кого сейчас самая большая потребность иметь хоть минимальные ресурсы на эту зиму, хоть немного комфортнее", - говорит директор благотворительного фонда „Энергия победы Украины“ Юлия Мовчан.

Зарядная станция

Несмотря на войну, газ был и является гарантированным источником энергии для украинцев. Поэтому благодаря голубому топливу у владельцев индивидуальных котлов будет возможность безопасно согреться даже при вероятном отсутствии электричества.

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