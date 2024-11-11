Сколько часов будем без света зимой: свежий прогноз эксперта

По словам Александра Харченко, эти отключения будут абсолютно необходимы, чтобы удерживать систему в стабильном состоянии.

Отключения света зимой в Украине могут продолжаться по 4-6 часов в сутки. Однако это при условии, если будут морозы от -15 градусов.

Об этом директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал "РБК-Украина".

Эксперт описал сценарий, при котором в Украине будут зимой отключать электроэнергию:

"Есть несколько вариантов сценариев метеорологического прогноза, в которых есть две-две с половиной недели морозов на -15. Вот если это произойдет, то действительно в таком случае отключения точно будут".

В то же время Харченко акцентировал, что отключения света "не будут апокалипсисом": продолжительность будет достигать 4-6 часов в сутки. Но эти отключения будут абсолютно необходимы, чтобы удерживать систему в стабильном состоянии.

"Из того, что у меня есть доступ к информации, из того, что я понимаю в энергосистеме, до -5 мы можем рассчитывать проходить без существенных отключений. Далее, почти наверняка, они понадобятся, но они будут предсказуемы, по графику. Гораздо большую опасность несут атаки, но предсказать результат атак – это практически невозможно", – объяснил эксперт.

Напомним, утром 11 ноября в ряде областей Украины были введены экстренные отключения света в связи с угрозой ударов по энергетике.

Впоследствии ограничения начали отменять.

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