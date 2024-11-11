Газ, світло та вода: чи зростуть ціни на комуналку взимку

В Україні спостерігається тенденція до підвищення цін: це стосується продуктів, одягу, та імпортних товарів.

Підвищення цін в Україні зумовлене низкою факторів – війною, ускладненням доставлення товарів та надання послуг.

Чи зміняться ціни на компослуги узимку – цікавтеся у матеріалі ТСН.ua.

Чи варто українцям очікувати підвищення тарифів на комунальні послуги

За прогнозом Національного банку України тарифи на газ, опалення та гарячу воду 2025 року залишаться незмінними.

"Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що від 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їхніх економічно обґрунтованих рівнів", – зазначили в Нацбанку.

Там як окремий ризик для прогнозу інфляції розглядають невизначеність з термінами та величиною коригування тарифів на компослуги. Так, у разі швидкого підвищення тарифів інфляція буде вищою. Також з’явиться необхідність у збільшенні субсидій населенню.

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Якщо ж підвищення тарифів відтермінується, то рівень інфляції буде нижчим. Водночас накопичуватимуться квазіфіскальні дисбаланси, погіршуватиметься фінансовий стан державних енергетичних компаній. Через це посиляться ризики нестабільності енергоринку, погіршиться інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладений на майбутнє.

На противагу позиції НБУ, експерт Олег Попенко заявляє що таки варто очікувати на підвищення тарифів 2025 року на комунальні послуги. Це підтверджується тим, що в меморандумі між Україною та МВФ чітко вказано на необхідність таких змін.

"Я очікую наступного року підняття тарифів на газ, тепло, гарячу воду і на розподіл газу, також паралельно з цим підніметься вартість електроенергії для населення. Водночас у Міністерстві фінансів наголошують, що в оновленому Меморандумі з МВФ – немає зобов'язань для України щодо підвищення тарифів на енергоносії, однак така можливість врахована. Утім, такий крок може бути можливим, якщо програма субсидій буде належним чином профінансована", – сказав Попенко.

Це розглядається як захід для розв'язання проблем в енергетичному секторі, спричинених повномасштабною війною. Однак, реалізація такого кроку можлива лише за наявності достатніх фінансових ресурсів для підтримки вразливих домогосподарств.

Про підвищення тарифів на комуналку говорить і експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Зокрема, це стосуватиметься опалення та водопостачання.

Експерт зауважив, що минулого року НКРЕКП намагалася підвищити тариф на воду. Тоді рішення скасували. Наразі здорожчання є дуже ймовірним, адже у державному бюджеті утворилася значна діра.

Він прогнозує, що тарифи зростуть ближче до кінця цього опалювального сезону, або ж — до літа. З його слів, підвищення може бути вдвічі. Адже за останні два роки істотно зросли ціни на матеріали, зарплати та паливо.

Світло у кожному домі?

Чимало експертів заявляють про підвищення тарифів на електроенергію навесні 2025 року.

Це пояснюють тим, що Україна рухається до Європейського Союзу. Так, у нас є зобов'язання від кредиторів, щоб ми нормалізували тариф відповідно до європейського.

Як зауважив нардеп Богдан Кицак, йдеться про 6,5 грн/кВт-год.

Безумовно, є різниця між тим, що сплачує український та європейський споживач. Є серйозна диференціація у заробітних платах та пенсійному забезпеченні.

"Це буде довготривала процедура поступового підвищення. Але це все може відбуватися у практичній площині, якщо нас постійно економічно підтримуватимуть, або почнеться процедура російських репарацій. Тобто вливання коштів в економіку України", – підсумував він.

Очільник Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв припускає, що ціна буде нижча, ніж зазначив Богдан Кицак, а саме зросте до 4,7 грн за кіловат-годину.

Він зазначив, що нинішні тарифи для населення є суттєво нижчими за гуртові, що створює дефіцит на енергоринку.

"У мене є інсайд, що, можливо, буде підвищення в коридорі 25-50 копійок", – зауважив Ігнатьєв.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук прогнозує, що тариф на електроенергію 2025-2026 років може збільшитися до 5 гривень.

Корольчук вважає завищеним нинішній тариф на електроенергію в 4,32 грн. У разі підвищення до 5 гривень можлива сегментація, коли люди, які споживають великі обсяги електроенергії, платитимуть більше.

На противагу до прогнозів експертів, в оновленому Меморандумі Міжнародного валютного фонду за результатом пʼятого перегляду програми Extended Fund Facility (EFF) не передбачено зобовʼязань щодо підвищення тарифів на енергоносії в Україні. Розглядаються ймовірні варіанти підтримки енергостабільності України з огляду на всю шкоду, якої завдала РФ енергетичній системі, як наслідок, вплив цього на відновлення української економіки

Тариф на газ залишиться незмінним

Ціни на природний газ для побутових споживачів, а також список постачальників у листопаді будуть незмінними.

Компанія "Нафтогаз України", яка постачає газ більшості населення України, а саме 98% побутових споживачів, встановила тариф на природний газ ще 2023 року, а від 1 травня 2024 року цю ціну подовжили ще на один рік, тобто до 30 квітня 2025 року включно. Вартість на блакитне паливо в тарифному плані "Фіксований" становить 7,96 гривні за 1 кубічний метр, передає Еспресо.

"В умовах війни та складної ситуації в економіці маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед", — повідомив Олексій Чернишов, очільник правління НАК "Нафтогаз України".

Тарифи інших постачальників природного газу, таких як ТОВ "Рітейл Сервіс", ТОВ "Енерджі Трейд Груп" (ETG), ТОВ "Прикарпатенерготрейд" тощо, коливаються від 7,70 до 9,99 грн за куб. м. Тож подекуди ціни в областях та населених пунктах різняться. Ціна на газ для виробників тепла, що забезпечують населення, а також бюджетних установ залишається на рівні 7,4 тисячі гривень та 16,3 тисячі гривень грн відповідно за тисячу кубометрів (з урахуванням ПДВ).

Які ціни будуть на водопостачання та водовідведення

Від 1 червня 2024 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, після спроб підвищити ціни на воду зафіксувала її на сталому рівні.

Варто зазначити, що ціна на водопостачання в різних регіонах різниться залежно від низки факторів: доступності до водних ресурсів, вартості електроенергії, можливості обслуговувати мережу.

"Тарифи на воду у більшості випадків підіймають органи місцевого самоврядування. Централізованого рішення НКРЕКП про підняття тарифів на водопостачання сьогодні немає. Тобто зараз є містечкові рішення щодо підняття тарифів на водопостачання. Оскільки в нас розділена система ухвалення рішень водоканалів. Лише міста, які мають населення понад 100 тис. громадян, підпорядковуються рішенням НКРЕКП. Решта ухвалюють рішення на місцевому рівні", – розповів експерт Олег Попенко в етері Еспресо.

Упродовж весни та літа в Україні планувалося двоетапне збільшення тарифів на воду для споживачів у середньому на понад 12% на першому етапі, а потім — більш ніж на 14%. Проте НКРЕКП не затвердила такі проєкти рішень від нового очільника комісії Валерія Тарасюка.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляло, що українцям слід бути готовими до здорожчання багатьох продуктів взимку.

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