В Україні може зрости тариф на електроенергію: яка причина

Україна рухається до Європейського Союзу. Так, у нас є забов'язання від кредиторів, щоб ми нормалізували тариф відповідно до європейського. Йдеться про 6,5 грн/кВт-год.

Про це сказав нардеп Богдан Кицак в ефірі "Новини LIVE".

Безумовно, різниця між тим, що сплачує український та європейський споживач. Є серйозна диференціація у заробітних платах та пенсійному забезпеченні.

"Це буде довготривала процедура поступового підвищення. Але це все може відбуватися у практичній площині, якщо нас постійно економічно підтримуватимуть, або почнеться процедура російських репарацій. Тобто вливання коштів в економіку України", підсумував він.

Раніше йшлося про те, що українцям слід вчасно передавати показники лічильника газовикам, щоб не отримувати платіжки із завищеними обсягами споживання. Робити це потрібно щомісяця від 1 до 5 числа.

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