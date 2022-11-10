Як зробити свічку з картоплі, яка буде горіти цілий день

Останнім часом українці потерпають від постійних вимкнень електроенергії. А тому рецепти, як зробити свічку в домашніх умовах, стають дуже актуальні. Можна, наприклад, використати звичайну картоплину. Читайте більше в матеріалі ТСН.ua.
Звичайно така свічка з картоплі не замінить повноцінного освітлення, але з її допомогою можна отримати трішки більше затишку в оселі, щоб в кімнаті не було зовсім темно. Така олійна лампа особливо цікаво буде робити дітям. Навколо полум'я зі свічки можна розповідати різноманітні історії і навіть показувати малечі "театр тіней".
Як зробити свічку з картоплі своїми руками
Олійна лампа - світильник, який працює від згорання олії.
Як зробити свічку з картоплі в домашніх умовах? Тут все дуже просто:
- в невелику глибоку ємність потрібно залити олію;
- далі туди опустити ґніт (це може бути мотузка зі штучних або рослинних волокон);
- другий його кінець потрібно протягнути крізь отвір в картоплині, щоб він був закріплений над олією.
- тепер ґніт можна підпалити;
- олія, яка піднімається по ґноту доверху, починає горіти і дає світло.
Як довго буде горіти така свічка з картоплі? Орієнтовно, якщо взяти 100 мл олії та 5-6 мл ґноту, така свічка буде горіти до 6 годин. Однак, потрібно звернути увагу, що та частина мотузки, яка закріплена над олією, повинна бути не дуже довгою. Зазвичай вистачає півсантиметра над картоплиною.
Що потрібно пам'ятати
Важливі моменти:
- Посудина повинна бути металевою, глиняною або скляною.
- Олію берять рафіновану - вона буде менше кіптити.
- Щоб свічка горіла цілий день, підливайте олію поступово.
- Ґніт можна купити в будь-якому господарському магазині або виготовити самостійно зі шнурка, бинта, марлі чи іншої тканини.
- З картоплі краще вирізати кружальце товщиною до 1 см.
- Отвір під ґніт повинен бути такого розміру, щоб мотузка добре трималася і не випадала.
- Картоплю і сам ґніт промастіть олією.
Якщо зробити 3-4 такі свічки з картоплі і розмістити їх поряд, то над їхнім полум'ям можна нагріти чашку води або невелику кількість їжі.