Контрнаступ росіян на Курщині обернувся для них катастрофою – аналітик BILD

За три дні росіяни втратили 28 одиниць бронетехніки та понад 200 солдатів убитими або пораненими.

Після трьох днів російської контрнаступальної операції в Курській області війська РФ зазнають величезних втрат і змогли відбити лише два невеликі села: Погребки та Дар'їно.

Про це заявив експерт видання BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

Рьопке зауважив, що російські війська вже три дні проводять велику контрнаступальну операцію в Курській області, щоб вичавити звідти українські війська.

Також читайте ЗСУ можуть вийти з Курської області: експерт назвав головну умову

Раніше видання The New York Times інформувало, що Москва зібрала там до 50 тис. російських та північнокорейських військових. Однак, за словами аналітика, поки що армія РФ лише зазнає величезних втрат. І вона змогла відбити усього лише два невеликі села: Погребки та Дар'їно.

"Попередні територіальні зміни після трьох днів масованого російського контрнаступу в Курській області. В результаті [Росія] втратила 28 одиниць бронетехніки (в основному сучасні БТР-82А) та понад 200 солдатів убитими або пораненими. Яка катастрофа для Володимира Путіна та його генералів", – акцентував Рьопке.

Нагадаємо, боєць 24-ї ОШБр "Айдар" Станіслав Бунятов 9 листопада заявив, що російські війська знову перейшли в наступ на Курщині. Накопичені резерви дають свій результат, подекуди ворог має просування.

Читайте також: