Що буде з тарифами на комуналку 2025 року: прогноз НБУ

Національний банк України прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду ще принаймні рік залишаться без змін. Однак від 2026 року тарифи доведеться поступово підвищувати.

Про це йдеться у новому інфляційному звіті НБУ.

Як вказано у повідомленні, НБУ очікує, що протягом 2024-2025 років чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться.

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"Проте з огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", – зазначили в Нацбанку.

Там розглядають як окремий ризик для прогнозу інфляції невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів на компослуги. Так, у разі швидкого підвищення тарифів інфляція буде вищою. Також з’явиться необхідність у збільшенні субсидій населенню.

Якщо ж підвищення тарифів буде відтерміновано, то рівень інфляції буде нижчим. Водночас накопичуватимуться квазіфіскальні дисбаланси, погіршуватиметься фінансовий стан державних енергетичних компаній. Через це посиляться ризики нестабільності енергоринку, погіршиться інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск буде відкладений на майбутнє.

Нагадаємо, експерт Олег Попенко заявив, що 2025 року слід очікувати підвищення тарифів на комунальні послуги. Це підтверджується тим, що в меморандумі між Україною та МВФ чітко вказано на необхідність таких змін.

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